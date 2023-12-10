У США остался всего один миллиард долларов финансирования на восполнение собственных запасов вооружений и боеприпасов, которые ранее отправлялись Украине.

Об этом заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в эфире телекомпании CBS.

"С точки зрения бюджета у нас осталось около $1 млрд на пополнение собственных запасов. Все сводится к политическому решению. Стоит ли нам рисковать собственной боеготовностью, поскольку ситуация в мире становится сложнее?" - сказала Янг, имея в виду, очевидно, проблемы в Конгрессе с принятием законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Янг заявила, что США не должны выбирать между обеспечением собственной боеготовности и поддержкой союзников, в том числе Украины.

Тем временем, по словам конгрессмена-демократа Криса Мерфи, Белый дом усилит свое взаимодействие с американскими законодателями, пытаясь заключить двухпартийное соглашение.

Оно должно предусматривать оказание военной помощи Украине и Израилю, а также усиление безопасности границ США.

В то же время американские СМИ отмечают, что найти компромиссы будет сложно. В том числе и из-за неоднозначного отношения к мерам по укреплению границы в Демократической партии США.

Также сообщалось, что США почти исчерпали ресурсы и не могут гарантировать Украине дальнейшую помощь.