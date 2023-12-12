Зеленский прибыл в Белый дом на лимузине "Шевроле". Байден подписал выделение Украине $200 миллионов
Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что только что подписал соглашение о выделении Украине 200 миллионов долларов.
Трансляцию встречи, куда Зеленский прибыл на лимузине "Шевроле", ведут западные телеканалы.
Газета The New York Times добавила, что встречу с Зеленским в Овальном кабинете Байден открыл словами: "Мы стоим на пороге настоящего перелома истории".
Байден также сказал, что Конгрессу необходимо принять дополнительные средства, чтобы предоставить больше помощи Украине.
В новый пакет военной помощи от США на 200 млн долларов для Украины вошли:
- Дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS,
- Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM,
- Противотанковые ракеты,
- 155-мм артснаряды,
- Боеприпасы для разрушения помех,
- 4 млн патронов для стрелкового оружия,
- Другое оборудование и запасные части.
Ранее Зеленский выступил в сенате США. По данным СМИ, республиканцы покинули встречу с президентом Украины, не изменив свою позицию о том, что помощь Украине должна сочетаться с политикой безопасности границ США.
В Белом доме считают, что без новой военной помощи США Украина не сможет подготовиться к наступлению в 2024 году.