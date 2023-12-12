Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что только что подписал соглашение о выделении Украине 200 миллионов долларов.

Трансляцию встречи, куда Зеленский прибыл на лимузине "Шевроле", ведут западные телеканалы.

Газета The New York Times добавила, что встречу с Зеленским в Овальном кабинете Байден открыл словами: "Мы стоим на пороге настоящего перелома истории".

Байден также сказал, что Конгрессу необходимо принять дополнительные средства, чтобы предоставить больше помощи Украине.

В новый пакет военной помощи от США на 200 млн долларов для Украины вошли:

Дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS,

Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM,

Противотанковые ракеты,

155-мм артснаряды,

Боеприпасы для разрушения помех,

4 млн патронов для стрелкового оружия,

Другое оборудование и запасные части.

Ранее Зеленский выступил в сенате США. По данным СМИ, республиканцы покинули встречу с президентом Украины, не изменив свою позицию о том, что помощь Украине должна сочетаться с политикой безопасности границ США.

В Белом доме считают, что без новой военной помощи США Украина не сможет подготовиться к наступлению в 2024 году.