Без новой военной помощи США Украина не сможет подготовиться к наступлению в 2024 году.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в американский Конгресс, где будет убеждать сенаторов проголосовать за новый пакет финансирования Украины.

На кадрах из здания Конгресса видно, что Зеленского сопровождают лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.

После выступления перед всем составом Сената у Зеленского запланирована встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Ранее в Белом доме пообещали до конца года объявить о новой военной помощи Украине.

"Я не хочу опережать президента, но, как вы знаете, у нас осталось не так много недель в этом году, чтобы оказать помощь Украине в обеспечении безопасности. Так что, я вполне ожидаю, что мы объявим о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца", - сообщил представитель Белого дома.

Между тем, как следует из расписания законодательного органа, Палата представителей США не планирует до конца года рассматривать запрос Джо Байдена о помощи Украине.