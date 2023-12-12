Республиканцев Сената не тронул призыв Зеленского о помощи, пишет The Guardian.

Республиканцы покинули встречу с президентом Украины, не изменив свою позицию о том, что помощь Украине должна сочетаться с политикой безопасности границ США.

Сенатор Маллин заявил, что чрезвычайное финансирование не получит поддержки Республиканской партии, если оно не будет включать "настоящую, значимую пограничную реформу".

Поскольку переговоры зашли в тупик, один из переговорщиков-республиканцев, сенатор от Оклахомы Лэнкфорд, заявил, что Зеленский не мог сказать ничего во время своего визита к сенаторам, чтобы повлиять на результат.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с украинским президентом не изменил своего мнения по поводу помощи Украине.

"Наше первое условие любого дополнительного пакета расходов на национальную безопасность касается нашей собственной национальной безопасности", – заявил Джонсон.

Ранее стало известно, как сенаторы США оценили закрытую встречу с Зеленским.

Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что встреча была "очень мощной" и "продуктивной".

В то время сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт прокомментировал, что Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового.

"Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", - приводит газета New York Times слова Шмитта.