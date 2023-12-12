Республиканцев Сената не тронул призыв Зеленского о помощи - The Guardian
Республиканцев Сената не тронул призыв Зеленского о помощи, пишет The Guardian.
Республиканцы покинули встречу с президентом Украины, не изменив свою позицию о том, что помощь Украине должна сочетаться с политикой безопасности границ США.
Сенатор Маллин заявил, что чрезвычайное финансирование не получит поддержки Республиканской партии, если оно не будет включать "настоящую, значимую пограничную реформу".
Поскольку переговоры зашли в тупик, один из переговорщиков-республиканцев, сенатор от Оклахомы Лэнкфорд, заявил, что Зеленский не мог сказать ничего во время своего визита к сенаторам, чтобы повлиять на результат.
Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с украинским президентом не изменил своего мнения по поводу помощи Украине.
"Наше первое условие любого дополнительного пакета расходов на национальную безопасность касается нашей собственной национальной безопасности", – заявил Джонсон.
Ранее стало известно, как сенаторы США оценили закрытую встречу с Зеленским.
Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что встреча была "очень мощной" и "продуктивной".
В то время сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт прокомментировал, что Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового.
"Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", - приводит газета New York Times слова Шмитта.