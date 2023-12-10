Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс, заявил, что США "нужно признать", что Украине придётся уступить России территории.

Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

"В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории россиянам, и нам нужно положить конец этой войне. В том, что касается украинского вопроса: все, у кого есть голова на плечах, знают, что это закончится переговорами. Идея о том, что Украина вернёт Россию к границам 1991 года, была абсурдной, никто в это в действительности не верил", - сказал сенатор-республиканец.

Республиканская партия США сейчас блокирует предоставление помощи Украине в Конгрессе, требуя включить в законопроект мер по укреплению американской границы с Мексикой.

Ранее на дебатах республиканцев продолжились споры по поводу Украины. Так, миллиардер Вивек Рамасвами попросил экс-представителя США в ООН Никки Хейли назвать три области Восточной Украины, которые нужно защитить от России. Хейли, которая выступает за продолжение войны и поставки оружия ВСУ, не смогла ответить на этот вопрос.

В свою очередь американские демократы опасаются, что Конгресс завершит годовую работу без решения о помощи Украине.

На днях координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы помощи Украине будут исчерпаны. По его словам, Штаты не в состоянии дать Украине какие-либо гарантии относительно дальнейшей помощи в свете позиции Конгресса.