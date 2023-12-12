В Сенате завершилась закрытая встреча президента Украины Владимира Зеленского с конгрессменами.

О ее результатах пишут американские СМИ.

По их информации, накануне мероприятия спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что его подход к вопросу о выделении финансирования Украине не изменился. Он сказал журналистам, что любая будущая помощь Украине также должна включать безопасность границ США и проходить голосование отдельно от помощи Израилю.

Еще двое законодателей рассказали, что Зеленский "пытался разубедить" их в том, что коррупция остается серьезной проблемой в Украине и является причиной не предоставлять новые американские средства. Их слова приводит CNN.

"Я думаю, что понятие коррупции возникло потому, что некоторые (конгрессмены - Ред.) сказали, что мы не можем этого сделать, потому что люди (чиновники в Украине - Ред.) будут покупать яхты на эти деньги. Зеленский переубеждал тем, что он проводит реформы, которые он разработал с МВФ и ЕС", — заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.

По его словам, Зеленский был тепло принят, потратил все свое время, пытаясь убедить сенаторов предоставить больше финансирования, и "не давил" на них по вопросу границы с Мексикой, из-за которой помощь Украине и Израилю оказалась заблокирована.

Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что встреча была "очень мощной" и "продуктивной", передает CNN.

"Если он получит необходимую ему помощь, он победит. Если мы проиграем, Путин победит, и это очень и очень опасно для США", - сказал Шумер.

А сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт прокомментировал, что Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового.

"Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", - приводит газета New York Times слова Шмитта.

После встречи с Зеленским Шмитт сказал, что вместо того, чтобы говорить с президентом США Джо Байденом о безопасности своих границ, сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины.

Ранее мы сообщали, что Зеленский уже прибыл в американский Конгресс, чтобы убеждать сенаторов проголосовать за новый пакет финансирования Украины.

Между тем на Западе анализируют, на какие меры может пойти руководство Украины, если новое финансирование так и не будет предоставлено иностранными партнерами в достаточном объеме.