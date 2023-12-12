На Западе анализируют, на какие меры может пойти руководство Украины, если новое финансирование так и не будет предоставлено иностранными партнерами в достаточном объеме.

Материал на эту тему опубликовало агентство Bloomberg.

Bloomberg называет такие варианты действия украинских властей:

повышение налоговых поступлений, что является очевидной проблемой в условиях ослабленной экономики;

сокращение расходов и без того страдающего от войны населения;

девальвация гривны;

печатание денег, что будет иметь "негативные последствия", в частности, приведет к росту инфляции, как спрогнозировал министр финансов Сергей Марченко.

Минфин надеется, что Нацбанк девальвирует гривну, что должно увеличить налоговые поступления за счет таких источников, как повышение таможенных сборов.

На печатный станок установил ограничение МВФ: не более 50 млрд гривен в квартал.

Между тем у опрошенных изданием политиков еще есть "определенная уверенность", что внешнее финансирование в конечном итоге будет одобрено.

Дефицит украинского бюджета на следующий год составляет более 40 млрд долл. Подтверждено получение извне меньше трети от этой суммы.

Ранее сообщалось, что Украина в ноябре получила наименьший объем внешней финансовой помощи за последние полгода. В ноябре западные партнеры предоставили 2 млрд долл. льготного финансирования.

В ноябре НБУ дал неутешительную оценку финансово-экономической ситуации в Украине. В отчете Нацбанка тоже говорится об уменьшении валютных поступлений в страну и уязвимости государственных финансов.