Американцы советуют Украине перейти к обороне и окопаться на фронте после неудачи наступления.

Об этом пишет The New York Times.

По словам американских чиновников, с которыми поговорило издание, Украине не нужно возвращать обратно все 20% захваченной территории. Центром новой стратегии могут стать укрепление обороны, "символические победы" в виде ударов по Крыму и РФ, и рост украинской военной промышленности.

Все это в комплексе, по мнению американских чиновников, может вынудить Москву сесть не позже начала 2025 года за стол переговоров (но на каких условиях не уточняется).

Причем американцы выступают за более "консервативную" стратегию, которая состоит в окапывании и накоплении сил.

Но у Киева другие планы.

"Украинцы хотят перейти в атаку, либо на земле, либо с помощью дальних ударов, в надежде привлечь внимание всего мира", - говорится в статье.

Уточняется, что в США многие разделяют и украинский план, пытаясь совместить его со стратегией "держать и строить".

Для выработки окончательной стратегии уже несколько недель идут встречи чиновников США и Украины, на январь готовятся штабные игры на военной базе в немецком Висбадене, а в Киев для консультаций на длительное время прибудет американский генерал Антонио Агуто-младший.

У американцев при этом есть целый ряд озабоченностей.

Украинские "потери, как признают официальные лица, были огромными", и если ничего не изменить, "2024 год может быть сродни 1916 году, самому смертоносному году Первой мировой войны, когда тысячи молодых людей погибли, а линии боевых действий изменились очень мало".

Если война войдет в такой тупик, это уменьшит шанс обеспечить дополнительное американское финансирование. "Если в Украине закончатся боеприпасы, предоставленные НАТО, Россия одержит победу в считанные дни", - пишет газета.

Но "украинские генералы и высокопоставленные гражданские чиновники имеют нереалистичные ожидания относительно поставок США. Они просят миллионы артиллерийских снарядов, например, из западных запасов, которых не существует. Американские официальные лица заявляют, что Украине придется воевать с более ограниченным бюджетом", пишет издание.

Ранее мы писали о том, что ранее мы писали о том, почему США задерживают помощь Украине и к чему это приведет.

А также, что американское издание Wall Street Journal писало, что Украине не удастся провести новое наступление до 2025 года.