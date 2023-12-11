Президент Украины Владимир Зеленский в Соединенных Штатах встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Объединённого комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны", - говорится в сообщении президента.

Также ожидается, что Владимир Зеленский выступит в Сенате и встретится со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Напомним, сегодня координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что США объявят о новой военной помощи Украине до конца месяца.

Перед этим Кирби говорил, что США почти исчерпали ресурсы и не могут гарантировать Украине дальнейшую помощь.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что без помощи США появится большой риск проиграть войну. По его словам, отказ от прямой бюджетной поддержки Украины представляет угрозу, так как в следующем году украинское правительство ожидает дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов.

Мы разбирались, почему США задерживают помощь Украине и к чему это приведет.