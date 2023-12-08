У Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов.

"Войска Киева сейчас готовятся к, возможно, длительному периоду, просто пытаясь остановить дальнейшее наступление России… Стране нужно время на восстановление", – говорится в статье.

Издание считает, что Украина переходит к обороне, несмотря на утверждения властей, что бригады ВСУ готовятся к "новым контрнаступательным и оборонительным операциям".

На днях министр обороны Рустем Умеров уверял, что у руководства Украины есть план войны на 2024 год. А ВСУ прошли две линии российской обороны и им осталось пройти третью.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 652-го дня. Deep State сообщает о российских атаках на всех основных направлениях - под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой. На Ореховском участке россияне контратакуют крупными силами. В "Дие" может появиться аналог военного билета, а ТЦК могут получить больше инструментов для проверки документов граждан на улицах и доставки их в военкоматы.

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