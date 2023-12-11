Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 11 декабря.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

В течение суток состоялось 73 боевых столкновения. Враг нанес 10 ракетных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной:

на Волынском , Полесском , Северском , Слобожанском и Шахтерском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений;

, , , и оперативная обстановка без существенных изменений; на Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки врага в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области;

украинские защитники отбили две атаки врага в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; на Лиманском направлении Силы обороны отбили восемь атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области;

Силы обороны отбили восемь атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области; на Бахмутском направлении Силами обороны отражено 13 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Марково, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области;

Силами обороны отражено 13 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Марково, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении ВСУ отбили 36 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области;

ВСУ отбили 36 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области; на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 12 безуспешных атак на позиции украинских защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Константиновка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Донецкой области;

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 12 безуспешных атак на позиции украинских защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Константиновка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Донецкой области; на Запорожском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области;

Силы обороны отбили три атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области; на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Антоновка Херсонской области и город Херсон.

В течение суток авиация ВСУ нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли огневое поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, складу боеприпасов, пункту управления и артиллерийскому средству противника.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский исключил перемирие с Россией по нынешней линии фронта.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне наступают по всему фронту на востоке страны. Deep State пишет о новой тактике россиян в Крынках - на левобережном плацдарме ВСУ в Херсонской области. Она состоит в заброске пехоты в тыл позиций ВСУ.

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