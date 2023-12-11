В Дарницком районе Киеве от падения российской ракеты образовалась огромная воронка посреди частного сектора.

В домах поблизости вылетели стекла и поврежденные домохозяйства.

Помимо разрушения жилого дома, были повреждены энергообъекты. Без света остались 120 потребителей.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"В результате ночной атаки без напряжения 120 потребителей. Продолжается осмотр поврежденных объектов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар по Киевщине. В Бортничах, в Дарницком районе Киева, обломки ракеты упали на частный дом. Ранен мужчина, у трех женщин зафиксировано острое стрессовое состояние.

Также мы публиковали видео последствий падения обломков в Бортничах на окраине Киева.

В Воздушных силах сообщили, что силами ПВО были уничтожены все восемь ракет, выпущенных РФ по Киеву и Киевской области.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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