В Купянске после обстрела погибли две женщины, а мужчина получил ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале.

"Вследствие вражеского обстрела города Купянск погибли две женщины 57-ми и 71-го года. 30-летний мужчина получил ранения", - пишет Синегубов.

Сообщается, что россияне ударили по городу из артиллерии около 15.30. Повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня.

Позже в МВД уточнили, что погибшим женщинам было 67 лет и 71 год, а раненому мужчине - 33 года.

Ранее появились фотографии последствий ночного авиаудара РФ по Купянскому району, когда возник пожар в пятиэтажке.

Война в Украине идет уже 654-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 653-го дня. Вчера утром Россия применила по Украине крылатые ракеты, удалось сбить 14 из 19 ракет Х-101 и Х-555. Россияне продолжают активные штурмовые действия возле Авдеевки и Марьинки. Также РФ активизировалась на Лиманском направлении.

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