Ночью 8 декабря после удара российской авиабомбы в пятиэтажке под Купянском возник пожар. Загорелись квартиры на 3-м и 4-м этажах.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что удар был нанесен по Куриловской общине Купянского района. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировано.

Также в ГСЧС показали фото пожара.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале подтвердил ночной удар россиян по поселку Куриловка под Купянском.

Напомним, ночью россияне нанесли шесть ударов по Харькову. На данный момент зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах. Известно о двух раненых мирных жителях.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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