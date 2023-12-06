Сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Харьковской области. Ранены две женщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня около 09:30 в результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района получили ранения две местные жительницы. Одну из пострадавших доставили в больницу, другой – оказали помощь на месте", - написал он.

Также в 10:05 россияне нанесли удар по населенному пункту Казачья Лопань Харьковского района. По состоянию на данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Накануне россияне атаковали "Шахедами" поселок Боровая в районе Изюма Харьковской области. В результате повреждены дом культуры, магазин, частные дома, пострадавших нет. Одновременно в Чугуеве два беспилотника повредили три дома, выбиты окна, повреждены крыши. Травмирован 41-летний мужчина.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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