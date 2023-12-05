В результате ночного обстрела Херсона пострадал жилой квартал города, произошел пожар в центре выдачи гуманитарной помощи. Повреждены три многоэтажки.

Последствия обстрела публикует ОВА.

"В полночь российская армия нанесла ракетный удар по Херсону. С ЗРК С-300 атаковали жилой квартал города", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали.

С утра россияне снова обстреляли Херсон, погибли два человека. Травмирован 59-летний мужчина.

Также снаряд попал в медучреждение в центре города, ранены двое врачей.

Напомним, вчера вечером оккупанты нанесли ракетные удары по городу Херсон. Повреждение получило здание кинотеатра, спасатели локализовали пожар.

Накануне россияне обстреляли центральный район Херсона. В результате попадания в многоэтажный дом погибли два человека, семеро получили ранения.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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