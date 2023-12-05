Этой ночью российские оккупационные войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Пострадали гражданские люди.

Об сообщает глава МВД Игорь Клименко.

В Донецкой области россияне нанесли авиаудар по поселку Пивни́чное. Повреждены 5 многоквартирных домов. Подразделения ГСЧС спасли 1 человека.

Также РФ обстреляла город Селидово. Разрушено пятиэтажное здание учебного заведения, 2 частных предприятия, многоквартирный дом. К счастью, никто из людей не пострадал.

В Херсонской области вчера в 23:20 оккупанты нанесли ракетные удары по городу Херсон. Повреждение получило здание кинотеатра, спасатели локализовали пожар.

Напомним, вчера вечером в Харьковской области дроны атаковали поселок Боровая в районе Изюма Харьковской области. В результате повреждены дом культуры, магазин, частные дома, пострадавших нет. Одновременно в Чугуеве два беспилотника повредили три дома, выбиты окна, повреждены крыши. Травмирован мужчина.

В Новогродовке Донецкой области продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного ракетой дома. Накануне спасатели обнаружили тело погибшего 8-летнего ребенка. Ее родителей еще не нашли.