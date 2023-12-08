Ночью россияне нанесли удар по Харькову. Пострадали два человека
Россияне этой ночью нанесли шесть ударов по Харькову. На данный момент зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах. Известно о двух раненых мирных жителей.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Предварительно – ракетами С-300.
Пострадали несколько жилых домов в разных районах города.
В полиции Харькова сообщили, что в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый - 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное.
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