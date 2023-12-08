Россияне этой ночью нанесли шесть ударов по Харькову. На данный момент зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах. Известно о двух раненых мирных жителей.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Предварительно – ракетами С-300.

Пострадали несколько жилых домов в разных районах города.

В полиции Харькова сообщили, что в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей ​​оказана на месте. Еще один раненый - 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное.

Ранее мы писали, что войска РФ обстреляли село Подолы Купянского района, получили ранения две местные жительницы. Одну из пострадавших доставили в больницу, другой – оказали помощь на месте

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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