Сегодня днем армия РФ обстреляла Днепровский район Херсона с временно оккупированного левого берега. В результате обстрела ранения получили два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Во время обстрела была ранена женщина. Сейчас она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Также получил ранение 29-летний мужчина. Его состояние оценивается как легкое.

Напомним, сегодня россияне ударили с беспилотника по Бериславу Херсонской области. Погиб человек, еще один ранен.

Война в Украине идет уже 654-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 653-го дня. Вчера утром Россия применила по Украине крылатые ракеты, удалось сбить 14 из 19 ракет Х-101 и Х-555. Россияне продолжают активные штурмовые действия возле Авдеевки и Марьинки. Также РФ активизировалась на Лиманском направлении.

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