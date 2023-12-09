Россияне ударили с беспилотника по Бериславу Херсонской области. Погиб один человек
Россияне ударили с беспилотника по Бериславу Херсонской области. Погиб человек, еще один ранен.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"В результате сброса взрывного предмета погиб один человек. Еще один – получил ранение. Пострадавшему оказывается медицинская помощь", - написал он.
Также за минувшие сутки россияне совершили 62 обстрела, выпустив 318 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон выпустили 41 снаряд.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание объекта критической инфраструктуры в Херсоне.
"Из-за агрессии РФ один человек получил ранения", - сообщил Прокудин.
Накануне войска РФ нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела погибли два человека, один ранен.
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