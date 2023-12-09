Вчера вечером российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Удар пришелся по открытой местности, пострадавших нет.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 8 декабря, около 22:12 город Николаев понес ракетный удар. Попадание произошло по открытой территории в окрестностях города", - написал он.

Обошлось без пострадавших.

Также вчера вечером и сегодня утром россияне нанесли артиллерийские удары по Очакову. По предварительной информации, без разрушений и пострадавших.

Напомним, вчера утром российские войска выпустили 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 по Украине. Силами ПВО было сбито 14 ракет.

Накануне россияне нанесли шесть ударов по Харькову. Пострадали несколько жилых домов в разных районах города. Ранения получили 36-летняя женщина и 25-летний мужчина.

Война в Украине идет уже 654-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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