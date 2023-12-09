Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву
Вчера вечером российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Удар пришелся по открытой местности, пострадавших нет.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Ночью, 8 декабря, около 22:12 город Николаев понес ракетный удар. Попадание произошло по открытой территории в окрестностях города", - написал он.
Обошлось без пострадавших.
Также вчера вечером и сегодня утром россияне нанесли артиллерийские удары по Очакову. По предварительной информации, без разрушений и пострадавших.
Напомним, вчера утром российские войска выпустили 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 по Украине. Силами ПВО было сбито 14 ракет.
Накануне россияне нанесли шесть ударов по Харькову. Пострадали несколько жилых домов в разных районах города. Ранения получили 36-летняя женщина и 25-летний мужчина.
Война в Украине идет уже 654-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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