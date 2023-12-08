Сегодня утром российские войска выпустили 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 по Украине. Силами ПВО было сбито 14 ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Часть вражеских ракет была направлена ​​на объекты инфраструктуры Днепропетровской области. Другая группа, долетев до Днепра, изменила направление движения в сторону Киева", - говорится в сообщении.

Украинские военные уничтожили 14 из 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской и Киевской областях.

В Днепропетровской области после ракетного удара повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

"Из-за массированной ракетной атаки на область есть разрушения в Павлограде, Терновке и Юрьевской громаде", - написал он.

Также повреждены 16 частных домов и 5 дачных. Задело церковь.

Ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Павлоградскому району погиб человек, еще четверо получили ранения.

А в Киевской области после утренней ракетной атаки РФ повреждены частные дома в нескольких громадах, выбиты окна, произошли частичные разрушения стен.

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