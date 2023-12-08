Утренняя атака РФ. Украинские военные уничтожили 14 из 19 крылатых ракет
Сегодня утром российские войска выпустили 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 по Украине. Силами ПВО было сбито 14 ракет.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Часть вражеских ракет была направлена на объекты инфраструктуры Днепропетровской области. Другая группа, долетев до Днепра, изменила направление движения в сторону Киева", - говорится в сообщении.
Украинские военные уничтожили 14 из 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской и Киевской областях.
В Днепропетровской области после ракетного удара повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
"Из-за массированной ракетной атаки на область есть разрушения в Павлограде, Терновке и Юрьевской громаде", - написал он.
Также повреждены 16 частных домов и 5 дачных. Задело церковь.
Ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Павлоградскому району погиб человек, еще четверо получили ранения.
А в Киевской области после утренней ракетной атаки РФ повреждены частные дома в нескольких громадах, выбиты окна, произошли частичные разрушения стен.
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