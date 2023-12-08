Сегодня утром российская армия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району. Есть погибший и предварительно четверо пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"К сожалению, есть один погибший. Предварительно четверо пострадавших. В настоящее время все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии", - написал он.

Также россияне обстреливали Павлоград и вчера поздно вечером. В результате возникло несколько пожаров

Кроме того, пять беспилотников сбили защитники неба – в Павлоградском и Синельниковском районах.

"По Красногригоревской громаде, что на Никопольщине, враг бил из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших", - сообщил Лысак.

Напомним, россияне этой ночью нанесли шесть ударов по Харькову. На данный момент зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах. Известно о двух раненых мирных жителей.

Также после удара российской авиабомбы в пятиэтажке под Купянском возник пожар. Загорелись квартиры на 3-м и 4-м этажах.

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