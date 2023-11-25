Сегодня ночью над Днепропетровской и Николаевской областями Силы обороны ВСУ сбили 6 "Шахедов" и ракету.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью защитники неба с ПвК "Восток" сбили над областью ракету и 5 БпЛА. Неспокойно было на Никопольщине. Вечером агрессор попал по районному центру. Около полуночи – по Марганецкому обществу. В общей сложности выпустив полдесятка артиллерийских снарядов", - сообщил Лысак

Также Ким сообщил, что в Николаевской области был уничтожен один вражеский БПЛА "Shahed-131/136.

Напомним, ночью россияне выпустили по Украине рекордное число дронов - 75 единиц. 71 из них удалось сбить. ПВО работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская обл.

Армия РФ массированно атаковала "Шахедами" Киев. В результате обстрела РФ в Киеве пострадали пять человек, среди них ребенок 11 лет.

Война в Украине идет уже 640-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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