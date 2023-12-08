В Киевской области обломки сбитых утром ракет повредили частные дома
После утренней ракетной атаки 8 декабря по Киевской области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.
В то же время есть информация о повреждении частных домов в нескольких громадах, на которые упали обломки сбитых ракет.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
В домах выбиты окна, произошли частичные разрушения стен. На местах работают аварийные службы, добавили в ОВА.
Напомним, ночью 8 декабря после удара российской авиабомбы в пятиэтажке под Купянском возник пожар. Загорелись квартиры на 3-м и 4-м этажах.
Также мы сообщали, что армия РФ нанесла ракетный удар по Павлоградскому району. Есть погибший и четверо пострадавших. Два человека находятся в тяжелом состоянии.
Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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