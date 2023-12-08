В сети появились видео и фото последствий ракетной атаки по Харькову в ночь на 8 декабря. Россияне выпустили по городу шесть ракет С-300.

Соответствующие кадры публикует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Повреждены жилые здания, 26 частных автомобилей. Также возник пожар в одном из гаражей. Возгорание ликвидировано, сообщают в ГСЧС.

Также в ОВА сообщили, что было попадание по детской площадке, повреждены жилые дома, учебное заведение и около 20 автомобилей.

Напомним, в результате ночного обстрела Харькова два человека получили ранения, 36-летняя женщина и 25-летний мужчина.

Ранее мы писали, что после ночного авиаудара РФ по Купянскому району возник пожар в пятиэтажке. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, загорелись квартиры на двух этажах.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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