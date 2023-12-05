РФ ударила ракетами по Селидово, разрушена школа
В ночь на 5 декабря, российские военные обстреляли Селидово четырьмя ракетами С-300.
Об этом сообщает нацполиция.
В результате обстрела разрушено учебное заведение, повреждены 2 административных здания, 2 частных предприятия, многоквартирные дома и автомобили.
По предварительной информации, пострадавших нет. На местах попаданий работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и все профильные службы.
Утром мы уже сообщали, что РФ обстреляла Селидово. Этой ночью российские оккупационные войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Пострадали гражданские люди.
Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.
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