В ночь на 5 декабря, российские военные обстреляли Селидово четырьмя ракетами С-300.

Об этом сообщает нацполиция.

В результате обстрела разрушено учебное заведение, повреждены 2 административных здания, 2 частных предприятия, многоквартирные дома и автомобили.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах попаданий работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и все профильные службы.

Утром мы уже сообщали, что РФ обстреляла Селидово. Этой ночью российские оккупационные войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Пострадали гражданские люди.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

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