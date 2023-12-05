Во Львовской области три беспилотника под утро атаковали объект инфраструктуры, возник пожар. Есть "незначительные разрушения", но системы жизнеобеспечения области не повреждены. Люди не пострадали.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, около 4 часов утра, враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры во Львовской области. В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами работников. Имеются незначительные разрушения", - написал он.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Всего было зафиксировано 17 "Шахедов" и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. Силами ПВО уничтожено 10 ударных БПЛА в разных регионах Украины.

Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Пострадали гражданские люди.

В результате обстрела Чугуева пострадал 41-летний гражданский мужчина.

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