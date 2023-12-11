В сети появилось видео последствий падения обломков сбитых ракет в Бортничах на окраине Киева.

Соответствующие кадры публикует "Суспильне".

"Осталась одна печка, а дома нет", - рассказывает на видео хозяин разрушенного домовладения.

Напомним, ночью 11 декабря россияне нанесли ракетный удар по Киевщине. В Бортничах, в Дарницком районе Киева, обломки ракеты упали на частный дом. Ранен мужчина, у трех женщин зафиксировано острое стрессовое состояние.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили все восемь ракет, выпущенных РФ по Киеву и Киевской области.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне наступают по всему фронту на востоке страны. Deep State пишет о новой тактике россиян в Крынках - на левобережном плацдарме ВСУ в Херсонской области. Она состоит в заброске пехоты в тыл позиций ВСУ.

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