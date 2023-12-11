Ночью 11 декабря обломки выпущенных РФ беспилотников "Шахед" повредили частные дома и складские помещения агропредприятий в Николаевской области.

Об этом сообщают Силы обороны юга в телеграм-канале.

"Обломками сбитых дронов повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника в Куцурубской и Снигиревской общинах, частные дома - в Очаковской общине. Возникшие пожары ликвидированы. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В Силах обороны юга добавили, что беспилотники запускались с территории временно оккупированного Крыма. Силы ПВО сбили 18 дронов: 13 - в Николаевской области, 3 - в Херсонской и 2 - в Одесской областях.

Напомним, ночью РФ атаковала ракетами Киев и Киевскую область. Сбито восемь ракет.

В Дарницком районе Киева обломки ракеты повредили частный дом, ранен мужчина.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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