В России заявили о выходе новой версии беспилотников "Шахед". На них установлены реактивные двигатели, и дроны стали двигаться в несколько раз быстрее.

Об этом сообщил генерал-майор авиации РФ Владимир Попов в интервью российскому изданию "Спутник".

По его словам, если раньше "Шахеды" могли разгоняться до 180-200 км/ч, то сейчас – до 450-600 км/ч.

"До 800 км/ч уже развивается скорость, а на пикировании может больше быть. Поэтому, конечно, противодействие со стороны противника уменьшается, и точностные характеристики увеличиваются. Он более надежно стал идти на цель за счет того, что навигация тоже поменялась. Используется в большом количестве система ГЛОНАСС", - заявил Попов.

Также российский генерал рассказал о боеприпасе, который несут эти дроны. Некоторые из них могут иметь 7-8 килограммов взрывчатки.

"Уже реально любой бронированный объект, будь то танк или БМП, или какое-то большое артиллерийское орудие будет уничтожен гарантированно. Останется только движущая часть", – утверждает Попов.

Напомним, недавно в Иране представили три версии нового беспилотника-камикадзе. Сообщалось, что он оснащен реактивным двигателем, благодаря чему способен развивать высокую скорость.

Ранее мы писали, что россияне начали применять мощные модернизованные беспилотники "Шахед", которые могут уничтожить половину здания. Так, в одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

Также во время одной из атак россияне использовали черные "Шахеды", покрытые карбоном.