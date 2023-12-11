Ночью 11 декабря по Киевской области наносился удар из восьми баллистических ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы.

По их данным, все ракеты были сбиты. Они летели из Брянской области РФ.

Также были сбиты все 18 запущенных ночью "Шахедов". Преимущественно в Николаевской области.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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