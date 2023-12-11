Ночью 11 декабря россияне нанесли ракетный удар по Киевщине. В Бортничах, в Дарницком районе Киева, обломки ракеты упали на частный дом. Ранен мужчина, у трех женщин зафиксировано острое стрессовое состояние.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По словам главы КГВА, мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей.

На месте попадания обломков ракеты работают экстренные службы.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что ночью 11 декабря по Киевской области наносился удар из восьми баллистических ракет. Все ракеты, летевшие из Брянской области РФ, сбили силы ПВО.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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