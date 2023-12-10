За минувшие сутки в результате артиллерийских и минометных ударов РФ пострадали 22 населенных пункта в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

"Около 03:00 10 декабря в результате обстрела с. Великий Бурлук в Купянском районе разрушено общежитие образовательного учреждения", - заявил Синегубов.

В результате обстрела другие населенных пунктов были погибшие и пострадавшие.

"В результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района ранения получила 51-летняя женщина. Повреждено частное домовладение. В результате вражеского удара в городе Купянск погибли две женщины 67 и 71 лет. Еще один 33-летний мужчина получил обломочные ранения. Пострадавший госпитализирован. Повреждены частный дом, забор, хозяйственные постройки", - добавил он.

Ночью обстреляли Купянск, повреждены как минимум 5 частных домов, хозяйственные постройки. Без пострадавших.

Ранее сообщали, что обломки сбитой над Кривым Рогом ракеты повредили одно из предприятий. Также в ночь на 10 декабря российские военные обстреляли Никополь. Применили тяжелую артиллерию.

Война в Украине идет уже 655-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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