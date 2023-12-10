В ночь на 10 декабря российские военные обстреляли Никополь. Применили тяжелую артиллерию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Место обстрела обследуют и выясняют последствия. Обошлось без жертв.

"Насчет сбитой вчера над Криворожьем вражеской ракеты. Ее обломки повредили помещение одного из предприятий. Зацепили и 2 грузовика. Люди не пострадали", - сообщил Лысак.

Ранее сообщали, что в Купянске после дневного обстрела россиян погибли две женщины, ранен мужчина. Сообщается, что россияне ударили по городу из артиллерии около 15.30. Повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня.

"Вследствие вражеского обстрела города Купянск погибли две женщины 57-ми и 71-го года. 30-летний мужчина получил ранения", - пишет Синегубов.

В пятницу армия РФ нанесла ракетный удар по Павлоградскому району.

"К сожалению, есть один погибший. Предварительно четверо пострадавших. В настоящее время все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии", - написал Сергей Лысак.

Война в Украине идет уже 655-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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