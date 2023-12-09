По состоянию на 9 декабря, из-за непогоды, боевых действий и технологических нарушений без света остались 504 населенных пункта.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Плановые отключения потребителей не предусматриваются.

Из-за боевых действий без электроэнергии остаются 112 населенных пункта в Донецкой области, 63 - в Запорожской области, 55 – в Сумской, 45 – в Херсонской, 19 – в Черниговской.

Также из-за российских обстрелов остались без газоснабжения 6 многоквартирных домов в Харькове (334 квартиры) и более 100 абонентов в области.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что краину ждут одна-две напряженные недели для энергетики. По его словам, ближе к Новому году потребление уже будет спадать в системе.

Напомним, 7 декабря в Украине зарегистрировали максимальный уровень энергопотребления с начала отопительного сезона. У энергосистемы не хватило мощности нескольких энергоблоков тепловых электростанций для того, чтобы полностью покрыть такое рекордное потребление.