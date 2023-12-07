К вечеру 7 декабря дефицит электроэнергии в Украине не исчез. Для покрытия дефицита используется импорт из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Сегодня из-за похолодания значительно увеличилось потребление, а возможности электростанций увеличить производство электроэнергии ограничены. Пасмурная погода мешает работе солнечных электростанций, на некоторых тепловых блоках продолжаются ремонтные работы.

"Из-за того, что потребление превышает производство, в энергосистеме образовался дефицит электроэнергии. Чтобы его избавиться и поддержать баланс между потреблением и производством, что очень важно для безопасной работы энергосистемы, Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил с 11:00 до 19:00 аварийную помощь из Румынии, Польши, Словакии" - говорится в сообщении.

Сегодня утром в энергосистеме Украины из-за похолодания зафиксирован дефицит. Задействована аварийная помощь из трех стран Евросоюза: Словакии, Румынии и Польши. При этом отключений света не планируется.

Министр энергетики Герман Галущенко говорил, что Украина сможет при необходимости в полтора раза увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза.

Также мы приводили мнение эксперта, когда в Украине могут начаться отключения света.