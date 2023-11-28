Украина сможет при необходимости в полтора раза увеличить импорт электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Министерство энергетики Украины усебя в Телеграм.

"Увеличение с 1 декабря пропускных способностей для импорта электроэнергии из европейских стран с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт позволит усилить энергетическую безопасность Украины", – сказал министр.

Ранее на фоне похолодания в Украину вернулся дефицит электроэнергии. В Укрэнерго сообщили, что был задействован импорт электричества из ЕС. Украинцев призывают экономить. Отключения света не планируются.

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