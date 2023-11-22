В Украине будут графики отключений на 1-2 часа, если не удастся компенсировать дефицит электроэнергии на фоне низких температур.

Такое мнение высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Киев24".

"Думаю, что где-то при среднесуточной температуре -8..-10°С (именно среднесуточной), к сожалению, придётся применять график (отключений - Ред.). И к этому украинцам нужно быть готовыми, хотя мне кажется, знаете, в моей информационной выборке, большая часть людей понимала это ещё до наступления зимы и, соответственно, готовилась", - сказал эксперт.

Ранее в Украине была зафиксирована нехватка электроэнергии на фоне похолодания. В силу неблагоприятных погодных условий в виде перепадов температур и снегопада впервые за долгое время был зафиксирован дефицит электроэнергии. Это связано с повышеннием отказов на энергетических объектах и с недостаточным объёмом импорта электроэнергии из ЕС.

Мы также сообщали, что в Минэнерго Украины опровергали введение плановых отключений света.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины", - заявляло ведомство.