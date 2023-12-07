Сегодня, 7 декабря, уровень потребления электроэнергии был максимальным с начала отопительного сезона.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам, у энергосистемы не хватило мощности нескольких энергоблоков тепловых электростанций для того, чтобы полностью покрыть такое рекордное потребление.

"Укрэнерго" было вынуждено привлечь аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии для того, чтобы энергосистема продолжала работать безопасно и сбалансированно даже в таких сложных условиях.

Кудрицкий пояснил, что магистральная сеть "Укрэнерго", по которой электроэнергия передается от электростанций в сети облэнерго, не имеет сегодня узких мест и работает без ограничений. Но украинской генерации время от времени, когда из-за похолодания растет потребление, существующим составом трудно покрывать потребление.

Компенсировать дефицит электроэнергии могут помочь два фактора: это скорейший выход из ремонта блоков теплоэлектростанций и увеличение объемов импорта электроэнергии из европейских стран.

"Сегодня импорт электроэнергии был очень ограничен. "Укрэнерго" обеспечило возможность импорта из Европы на уровне 1700 МВт. Это мощность почти двух атомных блоков. Этого импорта сегодня, например, хватило бы с огромным запасом для того, чтобы вообще не прибегать к аварийной помощи. Но, к сожалению, по экономическим и регуляторным причинам этот импорт очень ограниченно поступает в украинскую энергосистему. "Укрэнерго" должно, по сути, подстраховывать украинскую генерацию, привлекая помощь от соседей", – отметил Кудрицкий.

Он также призвал всех с девяти утра до шести вечера, по возможности, ограничить электропотребление.

Напомним, сегодня утром в энергосистеме Украины из-за похолодания зафиксировали дефицит. Была задействована аварийная помощь из трех стран Евросоюза: Словакии, Румынии и Польши. При этом отключений света не планируется.

Также сообщалось, что к вечеру 7 декабря дефицит электроэнергии в Украине не исчез. Для покрытия дефицита используется импорт из-за границы.