За сутки россияне дважды обстреляли многоэтажный жилой дом в Херсоне. Всего по городу было выпущено 11 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

По словам главы ОВА, кроме многоэтажки, повреждено учебное заведение, есть попадание в медучреждение. От российских ударов пострадали два человека.

Также Прокудин показал видео последствий обстрела Херсона.

Ранее сообщалось, что ночью РФ ударила ракетами по Киевщине. В Бортничах, в Дарницком районе Киева, обломки ракеты упали на частный дом. Ранен мужчина, у трех женщин зафиксировано острое стрессовое состояние.

Также мы публиковали видео последствий падения обломков ракеты в Бортничах в Киеве.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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