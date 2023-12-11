За сутки россияне дважды обстреляли многоэтажку в Херсоне. Видео последствий
За сутки россияне дважды обстреляли многоэтажный жилой дом в Херсоне. Всего по городу было выпущено 11 снарядов.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале.
По словам главы ОВА, кроме многоэтажки, повреждено учебное заведение, есть попадание в медучреждение. От российских ударов пострадали два человека.
Также Прокудин показал видео последствий обстрела Херсона.
Ранее сообщалось, что ночью РФ ударила ракетами по Киевщине. В Бортничах, в Дарницком районе Киева, обломки ракеты упали на частный дом. Ранен мужчина, у трех женщин зафиксировано острое стрессовое состояние.
Также мы публиковали видео последствий падения обломков ракеты в Бортничах в Киеве.
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