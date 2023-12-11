В Херсоне и ближайшем пригороде сегодня от российских обстрелов погиб один человек, еще трое ранены.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В Антоновке под завалами дома погиб 69-летний мужчина. В больницу доставили также 59-летнего раненого мужчину.

В Херсоне ранены двое мужчин, один из них получил тяжелые травмы.

"Тяжелые травмы получил 24-летний мужчина. У него диагностировали ранения челюсти, грудной клетки и ног. Врачи борются за жизнь потерпевшего.

Напомним, за сутки россияне дважды обстреляли многоэтажный жилой дом в Херсоне. Всего по городу было выпущено 11 снарядов.

Ранее мы писали, что россияне ударили с беспилотника по Бериславу Херсонской области. Погиб один человек. Еще один – получил ранение.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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