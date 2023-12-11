Украина не может пойти на перемирие с Россией по нынешней линии фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с латиноамериканскими журналистами в Буэнос-Айресе.

"Путину не нужен мир. Когда мы хотим решить какую-то проблему, мы должны понять, что это нужно всем сторонам. Мы хотим закончить войну - что такое мы? Это не может быть обобщенное понимание. Украина хочет восстановить свою целостность, это восстановить мир на нашей земле. Потому что есть оккупированные люди. А что мы должны, кинуть их? Как я могу договариваться с Путиным, с российской стороной, если есть оккупированные люди. Что, садятся два человека или две команды и говорят - слушай, да, пусть они твои. Кто мы такие, чтобы решать, где человеку жить, кем быть, на каком языке говорить", - заявил Зеленский.

Он считает, что по Конституции обязан сделать все для освобождения всей территории Украины с помощью людей, которые готовы воевать.

"Когда людей захватили, я, согласно Конституции, должен защищать этого человека, достать его, помочь, освободить. А рядом со мной должны стоять люди, которые готовы для этого взять в руки оружие, и помочь этим людям. Это и есть Конституция, это и есть закон", - заявил президент.

Напомним, точку зрения Зеленского разделяет и экс-президент Украины Леонид Кучма, который считает нереалистичным, что президент РФ Владимир Путин пойдет на мирные переговоры по Украине.

Между тем первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что США хотели бы вынудить РФ пойти на мирные переговоры с Украиной на условиях Киева к концу 2024 года.