Экс-президент Украины Леонид Кучма считает нереалистичным, что президент РФ Владимир Путин пойдет на мирные переговоры по Украине.

Об этом он сказал в интервью The Guardian.

"Путин не может подписать документ, в котором говорится, что он не получил того, что хотел. Ему придется объяснить это русскому народу. Он лидер России", - заявил Кучма.

По его мнению, США "потеряют лицо перед миром", если откажутся от поддержки Украины. А вторжению Путина способствовали ошибки Запада, который слабо реагировал на другие признаки "ревизионистских амбиций" Москвы.

По мнению Кучмы, они появились в 2003 году, когда Путин предъявил права на остров Тузла в Черном море. Затем было вторжение в Грузию.

"Было крайне неприятно, что мир не отреагировал. Было тихо. Путин понимал, что может сделать что угодно, потому что не было принципиального ответа", - сказал Кучма.

Ранее мы писали о том, как 20 лет назад прошла "репетиция" российско-украинской войны с островом Тузла.

А также, что 11 декабря Владимир Зеленский поедет в США вести переговоры о продолжении военного сотрудничества Киева и Вашингтона.