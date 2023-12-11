Зеленский предложил президенту Бразилии срочно встретиться в аэропорту, но Лула отказался - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский намеревался в срочном порядке встретиться с президентом Бразилии Лулой Да Силвой, но тот отказался.
Об этом сообщает местное издание O Globo со ссылкой на свои источники.
Пока президент Украины летел в Аргентину и остановился на два часа в Бразилии для дозаправки самолета, он предложил срочно встретиться Луле Да Силве.
Лула отказался, потому что в это время принимал участие в саммите в Рио. Бразильцы удивились внезапному предложению президента Украины, в котором он даже не указал тему переговоров.
"Подобная встреча на авиабазе, без подготовки и без предварительного уведомления, очень редка", - говорит дипломат, знакомый с ситуацией.
МИД Бразилии направил на встречу с ним министра Европы и Северной Америки.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Аргентину на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея.
Завтра у Владимира Зеленского запланирована встреча с президентом США Джозефом Байденом. Также он должен выступить перед сенаторами.
Напомним, сейчас в Вашингтоне обсуждается законопроект о пакете помощи Украине.