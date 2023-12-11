Президент Украины Владимир Зеленский намеревался в срочном порядке встретиться с президентом Бразилии Лулой Да Силвой, но тот отказался.

Об этом сообщает местное издание O Globo со ссылкой на свои источники.

Пока президент Украины летел в Аргентину и остановился на два часа в Бразилии для дозаправки самолета, он предложил срочно встретиться Луле Да Силве.

Лула отказался, потому что в это время принимал участие в саммите в Рио. Бразильцы удивились внезапному предложению президента Украины, в котором он даже не указал тему переговоров.

"Подобная встреча на авиабазе, без подготовки и без предварительного уведомления, очень редка", - говорит дипломат, знакомый с ситуацией.

МИД Бразилии направил на встречу с ним министра Европы и Северной Америки.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Аргентину на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея.

Завтра у Владимира Зеленского запланирована встреча с президентом США Джозефом Байденом. Также он должен выступить перед сенаторами.

Напомним, сейчас в Вашингтоне обсуждается законопроект о пакете помощи Украине.