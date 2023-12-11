Операция ВСУ по удержанию плацдарма на левом берегу Днепра лишена смысла и приводит лишь к большим потерям.

Об этом пишет одесское издание "Думская".

"Матросы переправляются через реку и большинство убивают еще на подходе к берегу. Тех, кто выжил и переправился, утюжат всем, что есть в арсенале России. Людей просто постоянно бросают за реку — волну за волной. Ни о каком прорыве дальше и речи нет, сейчас силы растрачиваются просто на то, чтобы оставаться там. Ради чего?

Это имело бы значение, будь у нас продвижение в другом месте. Тогда эти плацдармы отвлекали бы противника. Но нет, в другом месте мы уже обороняемся. Так зачем все это? Командованию необходимо срочно сворачивать эту операцию. Ее явно собирались увязать с наступлением в Запорожской области, но оно уже закончилось. В связи с этим продолжающиеся попытки выбросить морпехов на левый берег — что-то за гранью добра и зла", - пишет "Думская".

По поводу ситуации на плацдарме в Крынках на левом берегу Днепра пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Это одна из самых загадочных операций с начала полномасштабного вторжения.

Причем со всех сторон.

Со стороны Украины действительно не очень понятен смысл удержания силами нескольких сот бойцов небольшого и полостью простреливаемого плацдарма. Прорыва фронта такими силами достигнуть вряд ли возможно. А удержание плацдарма через реку требует больших жертв. В российских телеграмм-каналах высказывается предположение, что Крынки - это отвлекающий маневр, а на самом деле ВСУ готовят форсирование Днепра крупными силами где-то в другом месте. С другой стороны, россияне плотно следят за правым берегом Днепра, нанося по нему постоянные удары и вряд ли попытка его форсирования в любом месте станет для них внезапностью. И получится та же ситуация, что и с Крынками - создание в лучшем плацдарма, который будет заблокирован россиянами.

Но немало загадочного и с российской стороны. Небольшой плацдарм в Крынках почти два месяца удерживается под постоянным огнем армии РФ (включая сброс КАБов) силами всего нескольких сот украинских бойцов, против которых воюет тысячи россиян. В российских пабликах объясняют это большим превосходством ВСУ в дронах и в артиллерии. Но ни на одном другом участке фронта такого превосходства у украинской армии нет. Наоборот - везде говорят, что дронов и снарядов значительно больше у россиян. И не очень понятно, почему на одном из направлений ситуация кардинально иная.

И еще важный момент: после гибели Пригожина практически прекратились разборки через телеграмм-каналы между российскими командирами. Но опять же, за одним исключением: левобережье Херсонской области. Еще с лета остатки пригожинской сетки телеграмм-каналов вели кампанию против бывшего командующего группировкой "Днепр" Макаревича. В октябре его сняли с должности и новым командующим назначили генерала Теплинского, которого ранее называли одним из руководителей внутриармейской оппозиции Шойгу и Герасимову.

Но теперь уже и Теплинского некоторые телеграмм-каналы начинают "мочить", а недавно прошел слух о его отставке (слух пока не подтвердился).

То есть, как мы уже писали, ситуация на левом берегу Херсонской области, возможно, имеет и некую подковерную политическую составляющую, связанную с не до конца сглаженными после провала мятежа Пригожина противоречиями внутри российского военно-политического руководства. Хотя и не факт, что они по итогу окажут значительное влияние на ход боевых действий.