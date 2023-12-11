Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что финансирование военной помощи Украине остается заблокированным.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам совета МИД ЕС.

Теперь ожидается, что решение примут на саммите 14-15 декабря.

Главы МИД ЕС не смогли договориться о новом транше Киеву в размере 500 млн евро из европейского фонда мира, который месяцами блокирует Венгрия.

"Нам нужно согласовать восьмой пакет из Европейского фонда мира, этот вопрос все еще висит в воздухе. И нам нужно дальнейшее увеличение на 5 млрд евро увеличение Европейского фонда мира", - заявил Боррель.

Также, по его словам, Евросоюз направит 12 декабря официальные предложения странам ЕС по налогообложению доходов от замороженных суверенных российских активов.

Напомним, против выделения денег Киеву выступает Венгрия.

Ранее газета Financial Times писала о новой угрозе для выделения Украине 50 млрд евро Евросоюзом. Помимо позиции Венгрии, страны - члены ЕС пока не могут договориться о пополнении совместного бюджета, откуда планируется выделить средства для поддержки Украины, сообщают источники издания.