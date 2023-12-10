Возможности помощи Украине в Евросоюзе ограничены.

Об этом в интервью El Pais заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По его словам, ЕС находится "на ранних стадиях обсуждения" программы помощи Киеву на 50 миллиардов евро.

"Мы находимся на ранних стадиях обсуждения этой многолетней финансовой структуры. У Украины есть очень важные потребности, которые мы до сих пор удовлетворяли. Средства ограничены, необходимо проанализировать приоритеты", - сообщил Альбарес.

"Средства ограничены, и необходимо проанализировать приоритеты", - заявил министр.

При этом Испания поддерживает как помощь Украине, так и вступление ее в Евросоюз.

"Мы все согласны поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Это правда, что происходящее в Газе вытеснило интерес, но это скорее медиа, чем реальность", - добавил он.

Ранее сообщали, что помощь Украине в августе-октябре 2023 года упала почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ее объем составил 2,11 млрд евро. Это самый низкий уровень с января 2022 года.

Также Еврокомиссия решила выделить 900 млн евро Венгрии, чтобы та не блокировала помощь Украине.