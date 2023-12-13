Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о выделении Украине финансовой и гуманитарной помощи на 800 миллионов долларов и пообещал поддержку в следующем году.

Об этом премьер-министр сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Также мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку около 800 млн долларов в этом году. Украинское правительство должно платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам. Мы также хотим объявить, что мы будем поддерживать украинский народ в 2024 году с первых месяцев", – сказал Йонас Гар Стере после встречи с Владимиром Зеленским.

Ранее сообщали, что Владимир Зеленский прилетел в Осло с неанонсированным визитом. В столице Норвегии президент Украины примет участие в саммите лидеров северных стран. Будут обсуждать вопросы совместной обороны и поддержки Украины.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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