В среду, 13 декабря, в Украине идет 658-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

13 декабря

08.25 Главное из сводки Генштаба ВСУ о ситуации на фронте за минувшие сутки.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

Всего враг нанес 2 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 63 обстрела из РСЗО.

Кроме того, за прошедшие сутки, российская федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 10 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все они были уничтожены

Также, в текущие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет (зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер"). Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты. Последствия атаки уточняются.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отбили 51 атаку врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника в районах севернее Приютного, западнее Вербового и южнее Работино Запорожской области.

08.15 Во время удара по Киеву силы рф применили 10 ракет (зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер"). Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты. Последствия атаки уточняются.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

08.10 Еще подробности ночного удара "Шахидов" по Одессе.

Атака была направлена по объектам инфраструктуры и осуществлялась под прикрытием тумана.

Один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар.

Два сотрудника получили ранения, они госпитализированы. Разрушен ангар, повреждены 11 автомобилей, из них три выгорели дотла.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено здание припортовой инфраструктуры.

07.55 Большая часть "Шахидов" этой ночью была сбита в Одесской области, сообщают Воздушные силы.

Всего по Украине было направлено десять дронов - все, как заявляется, были уничтожены.

В Одессе власти еще вчера вечером подтвердили прилет. Позже мэр города Геннадий Труханов заявил о попадании по коммунальному транспортному предприятию.

Также о сбитии одного дрона заявляли власти Хмельницкой области.

07.50 Еще кадры, снятые у жилого дома в Киеве, куда сегодня ночью попали обломки ракеты.

07.40 Ночью был ракетный удар по Киеву.

Воздушные силы заявляют, что сбили все десять запущенных РФ баллистических ракет. При этом есть существенные последствия от падения обломков.

Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице, сообщил мэр Кличко.

В Днепровском районе пострадала детская больница. Там вылетели окна, на территории учреждения воронка.

Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. Горели стоящие рядом автомобили. Поврежден фасад здания и балкон на шестом этаже.

В этом же районе обломки повредили водопроводную сеть. Начались перебои с водой, но их уже устранили.

Обломки упали и на открытой территории Деснянского района.

В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом.